Cibo sovrano, Martina (Pd): Temi della sovranità e salute alimentare fondamentali per il futuro dei paesi

“Anche in Europa abbiamo avuto, in alcuni momenti, grandi difficoltà a gestire le dinamiche dei sistemi alimentari durante la pandemia. Alcune tradizionali filiere molto forti sono andate in difficoltà, come in America la filiera della carne. A questo si aggiunge la crisi ambientale e il grande tema della riorganizzazione delle filiere. In tutto questo c’è molta responsabilità nostra come addetti al settore perché dobbiamo essere più bravi a portare tali temi fuori dalla cerchia ristretta degli specialisti” prosegue.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK