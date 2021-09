Cibus 2021, Patuanelli: Portare avanti Nutriform per dare risposte a consumatori. Con Spagna e Slovenia pronti a dare battaglia a Nutriscore

“Grazie al lavoro di squadra fatto alcune cose stanno cambiando in Europa. Credo molto nel Nutriform, perché è un sistema che informa il consumatore in modo scientifico. Non condiziona come invece fa il Nutriscore. È vero che c’è un’unica salute ma non c’è però una sola strada per raggiungerla. Non dobbiamo eliminare le proteine animali, bensì consumarle in modo consapevole. Servono scelte consapevole, non pagelle da dare ai cibi. Si può ragionare in termini di qualità, di distintività ma non con semafori e pagelle”.

