Cibus 2021, Pizzarotti (Parma): Ripartire da agroalimentare e lavorare a percorsi strategici per il futuro

“È sempre un emozione è un orgoglio aprire una edizione di Cibus. Come territorio vogliamo rappresentare un insieme di aziende, di industrie e di agricoltori che sono un’eccellenza, non solo per la nostra regione, ma per tutto il paese. Il territorio in tutta la sua filiera, lavora per garantire alle nostre fiere un futuro sempre più prospero e strategico, questo deve essere il nostro obiettivo. Dobbiamo avere percorsi strategici capaci di tracciare una linea per il futuro.

È stato fatto un grande lavoro in un contesto non facile. Siamo tra le prime fiere a ripartire, sia in Italia che in Europa, e tra le più importanti per dimensione nell’agroalimentare che è la ricchezza della nostra terra e che deve segnare la ripartenza. Dobbiamo seminare per far crescere un radioso futuro.”

Così Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma, nel corso del convegno inaugurale di Cibus 2021 a Fiere di Parma.