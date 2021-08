Cibus 2021, Vacondio (Federalimentare): Industria alimentare seconda trasformazione del paese. Nostro ruolo fondamentale per creare valore

“L’industria alimentare, e non l’agroalimentare, è la seconda trasformazione del paese. Creiamo valore per il paese, non solo per noi stessi. Abbiamo una presenza troppo significativa che contribuisce a creare ricchezza. Lo sottolineo perché il food e il beverage sono stati sempre considerati come una cosa scontata, ma la pandemia ha messo in evidenza che non c’è nulla di scontato. È stato fatto un lavoro immenso per avere sempre pieni gli scaffali, permettendo, insieme ai presidi sanitari, di tenere insieme il paese in un momento di crisi. Questo merito lo rivendico con forza” conclude.

