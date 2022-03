Cibus 2022, Cellie (Fiere di Parma): il settore agroalimentare italiano ha le capacità per superare anche la crisi ucraina

"L'indisponibilità di alcune materie prime potrebbe mettere in difficoltà diversi settori. Siamo cambiati tramite l'innovazione digitale, con una visione di lungo termine. Come Fiere di Parma ci prepariamo al futuro con un setup migliore rispetto al pre pandemia, anche grazie ai ristori dei governi. Abbiamo una posizione finanziaria netta che ci permette investimenti futuri. Abbiamo un CRM evoluto che ci permette di individuare i compratori internazionali interessati al Made in Italy, anche grazie alla tipologia di esperienza che possiamo offrire. Abbiamo capito che gli operatori internazionali vogliono approfondire i temi abilitanti del cibo. Per questo, in questa edizione, il cibo torna al centro, come il territorio, perché questo ci ha consentito di sopravvivere durante la pandemia rispetto ad altri paesi. La nostra classe di imprenditori non delega e interviene sulla produzione per seguire il consumatore. Questo ci permetterà di scollinare anche dopo questo incidente politico-militare dell'Ucraina: saremo più determinati ad aumentare le nostre quote di mercato".

Così Antonio di Cellie, CEO Fiere di Parma, in occasione della presentazione della 21ma edizione di Cibus, la fiera internazinale dell'alimentare italiano in programma alla Fiera di Parma dal 3 al 6 maggio 2022.