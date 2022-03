Cibus 2022, Di Maio: Evento simbolo del Made in Italy. Agroalimentare spina dorsale del sistema produttivo italiano

“Come già dimostrato durante la pandemia saremo in grado anche questa volta di lavorare fianco a fianco, istituzioni e settore privato per superare le sfide che abbiamo di fronte. Cibus è un esempio di questa resilienza e capacità di ripartire, evento simbolo del Made in Italy e dell’agroalimentare italiano nel mondo. Cibus rappresenta un modello indiscusso nei processi di internazionalizzazione, per il sistema fieristico e per le aziende del nostro paese.”

Così Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel suo messaggio affidato al sottosegretario Di Stefano nel corso della conferenza stampa di presentazione della 21° edizione di Cibus, la fiera internazionale dell’alimentare italiano.

“Il settore agroalimentare rappresenta la spina dorsale del sistema produttivo italiano e nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione globale ha saputo raggiungere nel 2021 risultati record per l’export, con 516 mld euro, in aumento del 18% rispetto al 2020. Si tratta di una performance straordinaria che ci pone al secondo posto tra i paesi Ue per volume di export, con un aumento rispetto al 2020 superiore a Francia e Germania. In questo contesto la filiera agroalimentare si conferma uno dei motori della nostra economia. Il valore dell’export agroalimentare nei primi undici mesi del 2021 è cresciuto del 10,6% rispetto al 2020 e di oltre il 13% rispetto al 2019. Anche in un anno di contrazione del sistema produttivo come è stato il 2020 l’export agroalimentare ha registrato un aumento del 3% sul 2019.

Siamo consapevoli che le prossime saranno settimane complesse da gestire e la tendenza all’aumento delle materie prime e dell’energia rappresentano una minaccia alla competitività dei nostri prodotti agroalimentari. Gli effetti delle sanzioni alla Russia si uniscono ad un quadro globale in cui dovremo fare i conti con fattori d’incertezza come il potere d’acquisto delle famiglie, il rialzo dei tassi d’interesse e la logistica di merci e persone. In questo contesto voglio rassicurare che la Farnesina continuerà a lavorare intensamente per promuovere il Made in Italy.”