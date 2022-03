Cibus 2022, Ferro (ICE): nuove sfide legate all’energia, alla logistica e alla sostenibilità

"L'export dell'Italia è ripartito nel 2021 con 7% di incremento rispetto ai livelli pre-Covid. L'agroalimentari ha un export aumentato del 14,7 rispetto al 2019, superando i 50 miliardi di valore. Già prima di questi drammatici eventi attuali si dispiegavano nuove sfide, come quella energetica e quella della logistica, oltre che digitale e sostenibilità. Lo scenario dei mercati vede molta incertezza. L'incertezza del settore alimentare è evidente, legata ai prezzi delle materie prime. La rilevanza indica che l'1,4% dell'agroalimentare italiano va verso la Russia e la Bielorussia, per questo dobbiamo ripensare tutto. Oggi riconosciamo a Cibus la centralità del mondo alimentare italiano e il grande lavoro svolto negli anni passati. Inoltre il successo di Meeting Italy all'Expo Dubai è stato evidente. Per la 21ma edizione di Cibus abbiamo dato un sostanziale sostegno, il più elevato negli ultimi 6 anni come importo, prevediamo 380 buyer specializzati e giornalisti da diversi paesi. Non ci saranno espositori dalla federazione russa. Assoceremo un Field trip nella aziende della Food Valley e affianchiamo l'attività con la piattaforma MY Cibus per paesi come Cina e Giappone. Sarà presente l'area delle startup, dove saranno presenti 10 innovatori e sarà creato un canale aggiuntivo con 5 catene della grande distribuzione organizzate in Francia, il secondo paese per le nostre esportazioni. Le 19 linee di intervento aggiuntive sono importanti, tra cui gli accordi con alcuni e-commerce internazionale con oltre 4mila aziende e il nuovo sistema di tracciabilità digitale tramite blockchain. Supporteremo il sistema fieristico, con un aumento degli stanziamenti, come del resto la campagna di Nation Branding Be IT per comunicare i vantaggi del nostro sistema agroalimentare".

Così Carlo Ferro, presidente dell'ICE, in occasione della presentazione della 21ma edizione di Cibus, la fiera internazionale dell'alimentare italiano in programma alla Fiera di Parma dal 3 al 6 maggio 2022.