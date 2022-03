Cibus 2022, Vacondio: Filiera sia unita o rischio fallimento imprese. Retorica parlare di autosufficienza alimentare, non ci sono terreni e dipenderemo sempre da estero. Serve politica di alleanze

“Questo Cibus 2022 sarà quello più importante della storia, è fondamentale per dare una spinta al settore alimentare che è in una situazione di grande difficoltà.

L’anno scorso abbiamo fatto un Cibus coraggioso e di grande successo, quest’anno sarà il più importante della storia visto il momento critico che stiamo attraversando. I dati di gennaio sono stati +2,2% di valore e -1,6% a volume, dunque con una forbice prezzo-volume del 3,8%. C’è poi una crescita del discount del 6,9%. Se questi numeri li proiettiamo alla luce della guerra e dei provvedimenti futuri le previsioni 2020-2022 ci dicono che le aspettative saranno ridimensionate, il pil era previsto al 4% e faremo fatica a fare il 2%, mentre la produzione alimentare che l’anno scorso aveva fatto il +6% quest’anno farà a fatica il +1%. L’export industria alimentare che l’anno scorso era al +10,7% scenderà al 2-3% quest’anno. Per questo Cibus può essere una spinta importante al nostro mondo, è un momento di orgoglio e forza della nostra industria.”

Così Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare nel corso della conferenza stampa di presentazione della 21° edizione di Cibus, la fiera internazionale dell’alimentare italiano.

“Questa flessione dei numeri è data da uno shock energetico a cui si è aggiunta la mancanza di materie prime. Si è aggiunta la decisione scellerata di bloccare le esportazioni di cereali dall’Ungheria ed anche la Serbia si è allineata decidendo di non esportare cereali. Il comparto dei cereali ha una incidenza nell’industria alimentare pari al 70% del fatturato. Non c’è solo un problema di prezzo dunque, ma anche una difficoltà ad approvvigionarsi. Il Governo e la Commissione Ue si sono attivati per far cambiare decisione all’Ungheria e questo è molto importante” prosegue.

“Ci troviamo di fronte ad un’inflazione enorme e faccio un appello alla distribuzione e a tutta la filiera affinché non ci si divida. Nessuno si deve ergere a tutela del consumatore, noi tutti, sia industria alimentare che distribuzione, siamo per tutelare il consumatore. Quindi dividerci e non voler riconoscere una serie di aumenti a doppia cifra non è utile, non riconoscere questi aumenti all’industria alimentare o al mondo agricolo è un grave errore perché si ripercuote su tutta la filiera. Ognuno faccia la sua parte. Nei mesi di novembre e dicembre l’industria alimentare ha assorbito tutti gli aumenti ma ora siamo nelle condizioni di non farlo più, pena cancellare la filiera e il mondo delle imprese” sottolinea Vacondio.

“C’è poi il tema dell’autosufficienza alimentare, ma non bisogna ricorrere alla retorica. Nel nostro paese i terreni per diventare autosufficienti non ci sono. Abbiamo già fatto uno sforzo enorme per aumentare le tecniche di produzione e le rese, ma terreni arabili non ci sono. Noi dipenderemo dall’estero ieri, oggi e domani. Servirà fare una politica di alleanze importanti in questa direzione, non è possibile parlare di autosufficienza.”