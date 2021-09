Cibus, Alessandro Squeri (Presidente Federalimentare Giovani): “Filiera agroalimentare virtuosa, investire maggiori risorse in sostenibilità”

Per Squeri: "La sostenibilità, infatti, ha dei costi per le aziende, ha delle implicazioni sociali, occupazionali e di crescita economica per il Paese. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare i giovani imprenditori come parte attiva di un nuovo processo industriale, attraverso il quale si potrà costruire il presente e il futuro dell’Italia che non può prescindere da un coinvolgimento delle Istituzioni. A loro è affidato il compito di investire i fondi del Pnrr verso quei settori per noi strategici. Penso all’ammodernamento e al supporto logistico delle reti ferroviarie per il trasporto merci che necessitano, in gran parte dell’Italia, di un profondo rinnovamento. È attraverso questi investimenti – conclude Squeri – che le imprese potranno essere sempre in linea con le richieste di sostenibilità e di transizione ecologica cogliendo le opportunità contingenti”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK