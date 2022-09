Cibus, Caputo (Regione Campania): agricoltura italiana in difficoltà perché per anni è mancata una strategia nazionale

"Stiamo facendo il possibile per accompagnare un settore vivace, ma che sta vivendo una serie di problematiche. L'agricoltura italiana se è in queste condizioni è perché è mancata per anni di una strategia nazionale. Rispetto alla Spagna a noi manca proprio un sistema paese, dove è chiara la filiera decisionale. Abbiamo cercato di mettere insieme i produttori, ma abbiamo riscontrato con la pandemia che non siamo autosufficienti e che il mercato unico andrebbe raddrizzato. Nel nuovo piano nazionale per l'agricoltura non è altro che un assemblaggio dei piani nazionali, senza una visione d'insieme. Per la Pac abbiamo ricevuto più di 300 osservazioni da parte della Commissione, principalmente legata alla mancanza di specificità regionali. Abbiamo discusso tra di noi sulle risorse ed oggi l'agricoltura del Sud è in grossa difficoltà. Utilizziamo questa occasione per discutere all'interno del nostro sistema su quello che vogliamo fare. Un paese come il nostro non può ritrovarsi in questa condizione, abbiamo la possibilità di ripartire, ma dobbiamo registrare meglio il ruolo dei vari organini che lavorano sulla nostra strategia agricola".

Così Così Nicola Caputo, assessore all'agricoltura per la Regione Campania, in occasione della presentazione di Cibus Ortofrutta, nuova sezione di Cibus presentata presso la Camera di Commercio di Salerno.