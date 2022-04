Cibus, Centinaio (Mipaaf): Agroalimentare riconquista centralità che merita

"Cibus si conferma evento di riferimento per il food and beverage italiano. Una vetrina importante per le nostre aziende, specie ora che stanno affrontando un contesto non semplice e l'aumento dei costi di produzione". Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, a proposito di Cibus 2022 che oggi è stato presentato alla stampa. "Prima la pandemia e poi le ripercussioni internazionali del conflitto in Ucraina hanno contribuito a ridare al settore agroalimentare l'importanza che merita - ha aggiunto il sottosegretario -. Esportiamo prodotti che sono riconosciuti nel mondo come eccellenze, a cui tutti guardano e che cercano anche di copiare perché rappresentano un vero e proprio stile di vita. Nel 2021 abbiamo raggiunto la quota record di 52 miliardi di euro di esportazioni, l'impegno adesso è sostenere le nostre imprese perché possano continuare a crescere. Bene che sia attesa a Parma la presenza in fiera di 70 mila visitatori e di circa 2000 top buyer da Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Sud America e Asean. Ad aspettarli oltre tremila aziende agroalimentari che offriranno una panoramica del meglio del nostro Made in Italy e dei nostri territori", ha concluso Centinaio