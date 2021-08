Cibus, Centinaio (Mipaaf): Edizione che segna il rilancio. Settore sempre più strategico per la nostra economia

“Le fiere e i grandi eventi in presenza rappresentano una fondamentale occasione d'incontro per gli operatori e un contributo importante alla crescita di tutta la nostra economia”. Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, presente oggi a Parma nel giorno dell'inaugurazione di Cibus 2021. Il sottosegretario nel corso dei suoi incontri ha sottolineato come Cibus sia "un momento per far conoscere e per promuovere il nostro Made in Italy, e ora più che mai è strategico perché le aziende chiedono di spendere al meglio le risorse messe in campo da Next generation Ue. Per farlo occorre guardare al medio e lungo termine. Questo settore – ha ricordato Centinaio - ha saputo reagire a testa alta davanti alle difficoltà della pandemia dimostrando ancora una volta le sue enormi potenzialità, lo confermano anche le ultime stime secondo cui quest'anno l'export agroalimentare può puntare a chiudere con la cifra record di 50 miliardi, un obiettivo che solo pochi anni fa sembrava ambizioso da raggiungere”. Il sottosegretario ha visitato numerosi stand, tra cui quelli di Coldiretti, Confagricoltura, Riso Scotti, Arnaboldi, Urbani, oltre a diverse realtà della pasta e del tartufo. “Questa edizione segna il rilancio del settore, Parma torna a essere capitale dell'agroalimentare italiano e finalmente ci guardiamo di nuovo in faccia”, ha concluso Centinaio.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK