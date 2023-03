Cibus Connecting Italy, Zoppas (Ice): Nel 2023 stanziati 48 mln per promozione agroalimentare ed export. India occasione per nostro Made in Italy. VIDEO

“Oggi gli scambi con l'India sono molto importanti perché è un'economia in forte espansione, quindi è un potenziale mercato per tutte le nostre imprese e per il made in Italy. La loro capacità di spesa sta crescendo quindi è un'opportunità che dobbiamo assolutamente cavalcare.”

Così Matteo Zoppas, Presidente Agenzia ICE nel corso della conferenza stampa di presentazione di Cibus Connecting Italy.

“Veniamo da due anni molto difficili con il covid e la guerra che hanno portato alla apertura e chiusura completa di alcuni mercati e all’aumento dei costi di produzione. Da qualche mese cominciamo ad avere segnali positivi sia dal punto di vista dei costi produttivi che per quello che riguarda import ed export, il quale è dato dai costi di trasporto e che era decuplicato su alcune destinazioni. Non siamo tornati ai livelli di prima ma è migliorato drasticamente, rendendoci più competitivi sui mercati esteri.

Cibo e vino sono una delle nostre bandiere da portare all’estero e c’è fortissimo interesse verso i nostri prodotti, India compresa.

Per quanto riguarda Cibus stiamo supportando delle attività di incoming, abbiamo contribuito ad organizzare più di 250 eventi di incoming portando stakeholder, buyer e giornalisti da circa 46 paesi di tutto il mondo.

Per quanto riguarda l’agroalimentare l’Ice sta stanziando per il 2023 circa 48 mln euro per le attività di promozione e per agevolare l’export del Made in Italy. Importante poi la tutela che stiamo mettendo in atto con l’istituzione delle block chain, ossia dei sistemi di tracciabilità e certificazione dei nostri prodotti affinché la filiera venga controllata fino al consumatore finale.”