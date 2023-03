Cibus, Da Berlino a Parma: la sfida di Italmercati sulle OP nei Mercati guadagna consenso

Dopo Berlino, Parma. La sfida lanciata da Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, di aggregare dentro i Mercati il mondo della produzione con le OP, guadagna consenso anche a Cibus.

“ A Fruit Logistica avevamo lanciato un messaggio chiaro: le OP nonché le associazioni di imprese e di categoria possono oggi guardare ai Mercati come luoghi fisici dove aggregare concretamente progetti strategici – ha sottolineato Fabio Massimo Pallottini nel corso del convegno organizzato dal Consorzio Edamus a Parma -. I vantaggi sono per tutti. Per i Mercati che possono inserire nella loro offerta la produzione organizzata di qualità, per il mondo della produzione l’opportunità di aggredire segmenti di mercato che le OP riescono ad intercettare solo in parte”.

Un progetto che passa da un dialogo diverso tra Mercati e mondo della produzione che i presidenti di Confagricoltura e Cia Agricoltori Italiani, Giansanti e Fini, hanno raccolto al convegno, evidenziando la necessità di aggregarsi per anticipare i tempi, sostenere l’export, valorizzare il Made in Italy, creando piattaforme logistiche avanzate proprio nei Mercati che possono diventare la chiave di volta per queste forme di aggregazione.

“ Nei Mercati italiani passa tra il 50 e il 60% dell’ortofrutta consumata dagli italiani ma non siamo semplicemente un luogo di distribuzione dell’ortofrutta: possiamo essere per il mondo della produzione un’opportunità di crescita – ha ricordato ancora Pallottini -. Non è un caso che arrivano già i primi risultati positivi dalle prime sperimentazioni di collaborazione con le OP nel Mercato di Bologna, un modello che vogliamo estendere a livello nazionale. E’ un percorso che necessità lavoro e condivisione con il mondo della politica che sto cercando personalmente di coinvolgere su un progetto strategico per l’intera filiera. La giornata di oggi ha confermato il grande interesse che c’è per rilanciarlo tutti insieme”.