Cibus: Fiorini (Lega), sostegno a cuore pulsante del Made in Italy

Cibus a Parma, una fiera importante per un settore che rappresenta il cuore pulsante del Made in Italy e che, come Lega, abbiamo costantemente sostenuto in questi anni difficili. Un ringraziamento particolare al Presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, per il prezioso contributo reso all'industria alimentare italiana. La guerra in Ucraina, la carenza di materie prime e l'aumento vertiginoso dei loro prezzi stanno mettendo nuovamente in crisi la nostra filiera agroalimentare. Nonostante tutte le avversità causate da due anni di pandemia, parliamo ancora di un mercato che ha resistito orgogliosamente e che resta comunque in espansione: 575 miliardi di euro nel 2021, un quarto del Pil nazionale. Non possiamo permetterci che questo comparto così strategico per l'economia nazionale e per il nostro export, venga penalizzato. Il Made in Italy a tavola deve assolutamente essere difeso".

Lo dichiara la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive.