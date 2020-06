CIBUS FORUM, AURICCHIO (FIERE DI PARMA): EVENTO CHE METTE LE BASI PER RILANCIO DI INDUSTRIA, GDO E AGROALIMENTARE

“Cibus forum sarà un vero e proprio stati generali dell’agroalimentare. Avevamo preparato un’edizione completa per l’11 maggio ma la pandemia ci ha costretto a spostarla, essendo una fiera fortemente internazionalizzata si è deciso di non fare la classica edizione di Cibus nel 2020 e vederci così a maggio 2021. Ma non abbiamo voluto lasciare un vuoto nel 2020 e per questo si è deciso di creare delle iniziative ponte come quella di una piattaforma che mette in comunicazione gli espositori con i buyers di tutto il mondo e soprattutto Cibus forum, una sorta di Stati Generali dell’agroalimentare che abbiamo voluto organizzare per ritrovare tutte le eccellenza italiane”.

Così dichiara Gian Domenico Auricchio, Presidente di Fiere di Parma nel corso della Conferenza stampa di presentazione dell’evento Cibus Forum organizzato da Fiere di Parma e Federalimentare a Parma il 2 e 3 settembre 2020.

“Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, il patto per l’export e la collaborazione con Ice saranno due motivi per le imprese italiane di recuperare terreno e le postazioni che il Covid ci ha fatto perdere. E continueremo anche in maniera virtuale ad essere accanto alle imprese per accompagnarle in questo percorso” prosegue.

“Durante l’epidemia la filiera ha fatto la sua parte producendo cibo in sicurezza per tutti, ma anche la gdo con altrettanta sicurezza ha permesso di mantenere gli approvvigionamenti

Con Cibus forum possiamo mettere le basi per tutta la filiera con un accordo che porti ad un nuovo rilancio di industria, agricoltori e gdo tutti insiemi” conclude Auricchio.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-