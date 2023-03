Cibus, Giansanti: fare squadra per aggredire un mercato sempre più affamato di Made in Italy. VIDEOINTERVISTA

"Come Confagricoltura abbiamo voluto essere presenti a Cibus, fiera dell'eccellenza, del Made in Italy agroindustriale. I numeri di oggi confermano come questo settore è asse trainante del paese, il mercato ci aspetta e dobbiamo aggredirlo vista la maggiore richiesta di Made in Italy. Abbiamo alcune difficoltà da superare, non dobbiamo avere paura di guardare a nuovi processi, a nuovi modelli nutrizionali, con i consumatori che chiedono sempre più attenzione alla qualità del prodotto. Su questo - come Confagricoltura pensiamo che la ricerca sia alla base dello dello sviluppo delle nostre imprese - non abbiamo timore, anzi: dobbiamo affrontare la maggiore competitività e Cibus è il luogo per fare squadra, per dare le risposte a chi chiede maggiore attenzione anche verso la salute".

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione dell'inaugurazione di Cibus 2023 a Parma.