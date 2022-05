Cibus, Grana Padano. Berni: Sostenibilità non è moda, ma esigenza irrinunciabile. VIDEOINTERVISTA

Sono stati illustrati a Cibus 2022 i risultati finali di “Life TTGG - the tough get going”, il progetto comunitario a cui ha aderito il Consorzio Tutela del formaggio Grana Padano DOP dedicato alla sostenibilità ambientale che ha visto la partecipazione di Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, OriGIn, Enersem e CNIEL.

Il Presidente, Renato Zaghini e il Direttore Generale, Stefano Berni, hanno partecipato alla conferenza di presentazione del software di supporto alle “decisioni green” realizzato dal gruppo di lavoro, che la filiera del Grana Padano DOP potrà adottare al fine di ridurre le emissioni e per il risparmio energetico.

La realizzazione del software rappresenta un ulteriore passaggio per la filiera del Grana Padano, volto alla riduzione della impronta ambientale e per contrastare lo spreco alimentare.

A margine della manifestazione il Direttore del Consorzio è stato intervistato da Agricolae.

“Il Grana Padano è nato come lotta allo spreco mille anni fa per conservare nel tempo le proprietà nutritive del latte. La storia poi è andata avanti con una grande attenzione alla sostenibilità e primi tra tutti, quindici anni fa, abbiamo fatto una misurazione dell’impatto dell’anidride carbonica. Quindici anni fa eravamo dei pionieri e sembravamo dei sognatori, in realtà siamo stati solo degli anticipatori di quello che sta diventando una esigenza irrinunciabile. La sostenibilità non è più un vezzo modaiolo ma una esigenza irrinunciabile per il futuro, perché è legata alla salubrità, al rispetto dell’ambiente e del benessere animale e alla sicurezza alimentare, oltre che alla sostenibilità economica di tutte le imprese." dichiara ad AGRICOLAE il direttore generale Grana Padano Dop, Stefano Berni.

“Abbiamo una situazione che è esplosa con l’aumento del prezzo delle materie prime, dovuto anche alla guerra ma che pure era antecedente a questa, per cui non possiamo attribuire al conflitto gli impatti che stiamo avendo in questi mesi. In questo momento c’è solo una cosa che può essere prevista, ossia l’imprevedibilità. Chi ragiona coi piedi per terra può avere solo una certezza, ovvero la certezza dell’imprevedibilità. Oggi fare delle previsioni a medio termini serie è impossibile.”