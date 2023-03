Cibus, inaugurata l’edizione 2023: spazio alla qualità del Made in Italy. TUTTI GLI INTERVENTI E LE VIDEOINTERVISTE

Si è aperta oggi a Parma la manifestazione fieristica Cibus Connecting Italy, in programma fino a domani 30 marzo. Il Salone internazionale dell’alimentazione è stato inaugurato nella mattinata dalla Sottosegretaria di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, è intervenuto con un video messaggio. Nelle due giornate di manifestazione, spazio agli eventi (circa 40 a calendario), all’innovazione (con circa 500 innovazioni di prodotti in esposizione in fiera) e quattro nuove aree tematiche: ortofrutta fresca Made in Italy, ingredienti e tecnologia per gelato e pasticceria, nutraceutica e prodotti funzionali a formulazione vegetale.

L'evento parmigiano conferma i trend della bilancia commerciale, per quanto riguarda l'agroalimentare italiano, con una crescita in volumi verso l'estero più ampia anche rispetto all'aumento dei costi dovuti all'inflazione. L'agrifood del paese ha raggiunto i 60miliardi di valore, ma sempre di più sarà necessario puntare sull'alta qualità del Made in Italy.

