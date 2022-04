Cibus, Luongo (Ice): Al lavoro con associazioni di categoria e Maeci per fonti alternative di approvvigionamento su energia e materie prime agricole

“In questo momento il settore agroalimentare sta mostrando specialmente sul versante export, col record di oltre 50 mld euro nel 2021, la sua grande importanza e strategicità. L’esportazione dell’Italia nel primo bimestre 2022 è cresciuta del +22% sul 2021 e adesso vedremo con la guerra quali saranno i dati.

Tutti numeri importanti e favorevoli ma poi ci siamo resi conto che bastano due paesi, seppure importanti sul versante dell’approvvigionamento, a mettere in crisi il sistema.”

Così Roberto Luongo, Direttore Generale ICE - Agenzia nel corso della conferenza stampa di presentazione di Cibus 2022.

“Come Ice stiamo lavorando insieme alle associazioni di categoria e al ministero affari esteri perché l’Italia possa avere fonti di approvvigionamento diverse per quanto riguarda sia l’energia che le materie prime agricole.

Quest’anno porteremo a Cibus circa 400 buyers e giornalisti da cinquanta paesi del mondo. Seppure la crisi e la pandemia ostacoleranno ancora, questo sarà l’anno della grande ripresa per far vedere il meglio delle produzioni nazionali e quello che l’Italia può offrire al mondo. I 2/3 del nostro export agroalimentare si concentrano in Europa, abbiamo perduto per ora un mercato in crescita come quello russo, adesso dovremo non solo esplorare i mercati internazionali ma portare le aziende in quei mercati.”