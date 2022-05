Cibus, Patuanelli: Europa lavori insieme contro la crisi. Redistribuire valore aggiunto lungo le filiere e puntare sulle agroenergie. Nutriscore è follia

"I problemi di sicurezza alimentari non si risolvono come singoli paesi. Se parliamo di accesso al cibo sicuro è evidente che c'è un tema internazionale, da trattare a Bruxelles o a Strasburgo, ma anche nel G7 o G20. Stiamo vivendo una fase che non speravamo di affrontare, dopo 2 anni di crisi simmetrica, con una tensione che, oltre gli scenari di guerra e morte, haun'incidente dei sistemi produttivi, soprattutto a causa dell'aumento dei costi dell'energia. A causa di fenomeno speculativi, assistitiamo ad aumenti delle materie prime, nonostante non ci sia problemi di stoccaggio. L'Europa deve continuare a lavorare come nel periodo pandemico, stare insieme e affrontare in modo comune le emergenze, ma purtroppo i segnali non sono positivi. Serve un Energy Recovery Fund, una nuova porzione di debito comune. Con il decreto di ieri siamo arrivati a 30 miliardi in 4 mesi, senza sconstamenti di bilancio, ma servirà un sostegno economico. Dobbiamo intervenire immediatamente, altrimenti sarà una sconfitta, soprattutto per alcuni settori produttivi. Insieme alla FAO ci siamo fatti promotori per un incontro con Grecia, Spagna e Portogallo, su come creare le condizioni per come supportare la parte più debole della popolazione mondiale, in particolare nella fascia bassa del Mediterraneo, perché si rischia di non poter dare più accesso al cibo. Con 5 milioni di euro daremo sostegno al post crisi ucraina".

Così Stefano Patuanelli nel corso di un intervento nell'assemblea pubblica di Federalimentare: "Dal Covid alla guerra: il diritto al cibo, la coesione sociale, il ruolo dell'industria alimentare" svoltosi a Cibus.

"Ma come produrre cibo per 10 miliardi di abitanti, sicuro e accessibile, con una sostenibilità economica e ambientale realizzabile? Come sistema paese abbiamo rafforzato alcuni strumenti, soprattutto attraverso il Pnrr: per esempio sulle agroenergie e poi la distribuzione del valore aggiunto lungo le filiere. C'è poi il tema dell'acqua, il petrolio dei prossimi anni, in particolare per il nostro paese. In questo caso abbiamo messo a disposizione 380 milioni per i bacini irrigui. C'è poi la meccanizzazione, con nuove misure, tutte costituite tra il 2020 e il 2021, ben prima dello scoppio della guerra", prosegue il Ministro.

"La Farm to Fork è una strategia, non un compendio normativo. Qualsiasi attività umana ha una impronta ambientale, che poi questa debba essere il minore possibile compatibilmente con l'attività che si svolte è evidente - ribadisce Patuanelli -. Non dobbiamo retrocedere dai temi del Green New Deal, Farm to Fork e Biodiversity, perché se la contigenza può farci rallentare verso certi obiettivi, questi non vanno abbandonati, a patto che esista anche la sostenibilità economica. Ci sono le condizioni, perché il nostro paese ha già fatto un percorso di sostenibilità. Anche per la nuova Pac è stato fatto uno sforzo intenso per trovare il miglior compromesso possibile, non è nel nostro interesse rivedere quel regolamento, ma serve intervenire con strumenti derogatori o di postipazione di alcune norme, credo che questa sia una soluzione, non rimandarla totalmente. Per fare questo serve innovazione: oggi si parla di un incremento del 196% dell'innovazione per l'agricoltura 4.0, passando da meno di mezzo milairdo a quasi 2 miliardi. Si tratta di un grande risultato e questo strumento ci permetterà di produrre di più, consumando meno ambiente".

"Quella del Nutriscore pensavamo fosse una battaglia persa, abbiamo dimostrato che quando questa paese sa stare insieme ottiene risultati, perché siamo bravi. Si tratta di una follia, è un sistema di condizionamento del mercato, contro la nostra tipologia produttiva, è un appiattimento e omologazione e va contro le strategia europee. Ci siamo battuti fortemente e la prossima presidenza, la Repubblica Ceca, ha firmato con noi una lettera contro questo sistema. Anche la Spagna lo sta per firmare e in Francia il dibattito è forte. Sono contento di una scelta che abbiamo fatto, decidendo su un percorso per il Nutrinform battery che tenesse dentro tutto il mondo produttivo, perché il rischio era che ci tornasse contro: più trasparente è l'etichetta e meglio è per noi", conclude Patuanelli.