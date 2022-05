Cibus, Patuanelli: Semplificazione e innovazione per garantire sostenibilità agricoltura. Fare sistema per vincere battaglia contro omologazione

"Il tema della sostenibilità rappresenta il presente e non solo il futuro.

Ci troviamo di fronte ad una grande sfida. Le nostre eccellenze non sono solo prodotti ma legami col territorio, con la cultura, la storia e le tradizioni. Abbiamo una enorme biodiversità e dei grandissimi trasformatori che creano un grande valore per il nostro paese.

La valorizzazione di chi fa sostenibilità in termini di riconoscimento sul mercato è un primo obiettivo perché in questo modo diventa anche valore economico. Ci deve essere infatti sempre anche la sostenibilità sociale ed economica accanto quella ambientale. Bisogna mettere a disposizione dei produttori alcuni strumenti perché questo sia possibile.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento a Cibus 2022.

“Il problema dell’aumento del costo dell’energia è la questione centrale, tutto il resto è una conseguenza. Non abbiamo segnali di mancanza del prodotto, piuttosto ci sono fenomeni di speculazione. Ci sono alcuni elementi di fragilità dei sistemi produttivi che non consentono lo sviluppo degli investimenti legati alla sostenibilità ma su cui lavoreremo col Pnrr. Il tema dell’energia è centrale ed infatti nel Pnrr ci sono tre misure che vanno nella direzione del rendere le aziende indipendenti dal punto di vista energetico. Ci sono poi i contratti di filiera e il tema della logistica. Elementi che vanno nella direzione della sostenibilità.

Per questa fase di transizione le imprese hanno bisogno di sostegno, sia in termini di risorse che di progettualità e visione. E queste ci sono, manca invece la capacità di dare certezze a chi vuole fare investimenti. Troppa burocrazia e cambio di norme rendono difficile fare impresa. Dobbiamo dare certezze, implementando gli strumenti che gli imprenditori già conoscono per poterli usarli al meglio. Sburocratizzazione, semplificazione e certezze, questo è quello che le imprese cercano.

Sulle piccole imprese agricole. Se il percorso di sostenibilità dell’agricoltura, relativo al fatto che dobbiamo produrre sempre più cibo impattando sempre meno, deve basarsi su uno sviluppo dell’utilizzo delle nuove tecnologie, devo pormi anche il problema di come l’imprenditore agricolo possa fare agricoltura di precisione, monitoraggio satellitare, sensoristica. Da solo non può farlo, o sta all’interno di una filiera che gli consente con le associazioni di categoria o i consorzi, di attingere a quella tecnologia in maniera condivisa, con piattaforme uniche a disposizione dei piccoli produttori, oppure non riuscirà a fare questo percorso perché non avrà la capacità economica per farlo.

Rafforziamo le filiere cercando di traferire le tecnologia attraverso un sostegno di filiera, ma chiedendo anche uno sforzo alle filiere. Avere un atteggiamento egoistico ci fa perdere alcune sfide, a livello macroscopico e di territori. Se siamo tutti uniti vinciamo sempre.

L’unico strumento che abbiamo per arrivare a produrre sempre più cibo, impattando meno e che sia accessibile a tutti, è l’innovazione.

C’è una spinta verso l’omologazione dell’agricoltura e una volontà nel dire che la strategia one health diventi una strategia one diet dove tutti mangino le stesse cose. C’è una tensione verso lo slegare il cibo ai territori. Tutto questo lo vedo andando ai consigli europei e dialogando con altri colleghi europei.

Per continuare a fare cibo di qualità bisogna lavorare come sistema paese. Sul Nutriscore c’era una battaglia che pensavamo ormai persa, nonostante sia un assurdo perché non ha a che fare con la salute ma con il condizionamento di mercato. Probabilmente vinceremo questa battaglia perché abbiamo saputo fare sistema, siamo stati tutti uniti, organizzazioni, politica, aziende, associazioni e istituzioni. Questo ci ha permesso di portare dalla nostra parte anche altri paesi che erano a favore del Nutriscore. Se facciamo sistema vinciamo la battaglia contro l’omologazione.”