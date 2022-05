Cibus, Patuanelli: Sostenere settore primario con misure strutturali. Agroalimentare motore del nostro export, dati in crescita

“C’è la voglia di tornare ad esserci e di essere in presenza, mostrando l’agroalimentare al mondo. L’agroalimentare è da sempre stato il traino delle esportazioni del nostro paese e continua ad esserlo, i tassi di crescita sono importanti e, oltre al record dell’anno scorso di 52 mld euro di esportazioni, lo dimostrano i dati anche dei primi mesi di quest’anno. Certo ci sono delle criticità e le situazioni geopolitiche sono evidenti con difficoltà in termini di costi. Il governo sta facendo tutto ciò che è necessario per sostenere i nostri settori produttivi ma è importante che l’Europa non retroceda da quella volontà di stare insieme e agire comune.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli a margine di Cibus 2022.

“C’è una situazione orizzontale di difficoltà per le aziende e per il settore primario questa è una difficoltà più profonda rispetto la crisi pandemica. Oggi le aziende agricole hanno il problema che non riescono a ricevere neppure quella parte di aumento dei prezzi al consumo e che si perde nella filiera. Va sostenuto il produttore primario ed è un tema da affrontare con misure strutturali. Ci aiuta anche il Pnrr che tocca esattamente i settori e i temi oggi in evidenza, ad esempio coi contratti di filiera e le agroenergie.

Per l’industria alimentare il tema dell’energia è ovviamente quello principale. Abbiamo ieri sera approvato un decreto importante che dà sostegno a tutti i settori produttivi in ordine alla necessità di vedere una riduzione dei costi dell’energia.

Non vedo in questo momento un problema di stock dei prodotti, ci sono invece dinamiche di prezzo legate in parte all’energia e in parte alla speculazione.”