Cibus, Rago (Confagricoltura): fiera alternativa a quelle internazionali più importanti. Assurda richiesta Ue di tagliare agrofarmaci del 50% entro il 2030

"L'agricoltura sta attraversando un momento delicato, una tempesta perfetta sul nostro comparto che sta incidendo sul futuro. L'imprenditore è resiliente e stiamo lavorando a soluzioni per rimanere competitivi e guardare avanti. Salerno ha un ruolo importante nell'agricoltura italiana con 5 miliardi di fatturato verso l'estero. Ci auguriamo che Cibus diventi un'alternativa alle altre fiere estere, come in Spagna e Berlino. Il nostro paese deve seguire la Spagna e puntare sul nostro comparto. Per quanto riguarda gli agrofarmaci, è assurdo che l'Unione Europa chieda l'abbattimento del 50% entro il 2030. Non è impossibile, ma richiede un investimento altamente alto, per questo serve la ricerca, per ottenere semi più resistenti: oggi però a breve termine questo non è raggiungibile. Spero che il nuovo governo punti decisamente sull'agricoltura, rivedendo tutti i parametri utilizzati fino ad ora".

Così Rosario Rago, Giunta Nazionale Confagricoltura, in occasione della presentazione di Cibus Ortofrutta, nuova sezione di Cibus presentata presso la Camera di Commercio di Salerno.