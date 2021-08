Cibus, Uila: l’agroalimentare italiano si rilancia nel mondo

“È importante che, a partire dai consumatori, tutti siano consapevoli che i successi straordinari delle nostre imprese devono essere ripartiti equamente anche con le lavoratrici e i lavoratori che a questi risultati contribuiscono con impegno e professionalità e che, durante l’emergenza Covid, non si sono mai fermati e hanno continuato, con coraggio, a lavorare per portare il cibo sulle tavole degli italiani” prosegue Mantegazza che aggiunge “i risultati del 2021, che si prospettano ottimi, non devono però far pensare che la strada per il settore sia tutta in discesa. Ci attendono grandi sfide, legate in particolare alle innovazioni di processo e di prodotto e alle loro ricadute sul lavoro”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK