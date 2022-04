Cibus, Vacondio (Federalimentare): Industria alimentare vale 80% export. Irreale sperare in aumento consumi interni, si cresce solo con esportazioni

“Speriamo quest’anno di fare un Cibus “normale”, come è sempre stato. Nel mezzo abbiamo avuto una pandemia, una guerra e un’inflazione spaventosa. Questo sara dunque un Cibus estremamente rilevante.

Il food e il beverage, voglio sottolineare, ha ripreso una dignità che aveva perso perché l’opinione pubblica ci aveva dato per scontato e il cibo era diventato poco rilevante, questo anche dal punto di vista della politica e delle istituzioni, nonostante portassimo nel mondo, come industria alimentare, le eccellenze e l’immagine straordinaria del nostro paese.”

Così Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare nel corso della conferenza stampa di presentazione di Cibus 2022.

“Sottolineo poi industria alimentare perché l’importanza è dimostrata dai numeri, su 52 mld euro di fatturato nell’export, ben 42 mld li fa l’industria alimentare, dunque più dell’80%.

Nonostante questo avevamo qualche difficoltà ad essere riconosciuti come interpreti importanti e come seconda manifattura del paese. Negli ultimi 8 mesi abbiamo invece assunto una importanza anche politica molto rilevante e che ci fa piacere, siamo diventati un interlocutore importante per chi guida questo paese ed anche a livello europeo.

Abbiamo costruito con il governo e la politica una importante interlocuzione e Cibus diventa perciò un elemento di consolidamento di questo nuovo ruolo che oggi ha il cibo.

Chi dice e spera in un aumento dei consumi interni non ragiona con razionalità, perché siamo un paese in calo demografico e con la popolazione sempre più anziana. È una battaglia che si perderà sperare in un aumento dei consumi interni. Abbiamo però il grande vantaggio dei nostri prodotti sui mercati esteri, questa è l’unica possibilità che abbiamo di crescere e portare ricchezza. Importante è allora anche Cibus, la fiera più importante nel campo del food and beverage".