Cibus, Vacondio (Federalimentare): Rappresentanze sono confuse, industria alimentare è solo Federalimentare. Mondo agricolo importante ma ognuno stia nel proprio campo

"Cibus è la fiera più importante nel campo del food and beverage.

Credo poi sia il momento di fare giustizia sulle rappresentanze. In questo paese le rappresentanze sono un po’ confuse, basta mettere insieme 4 o 5 associati e poi si rappresenta il mondo. Ribadisco alla stampa che oggi l’unica rappresentanza in grado di parlare per nome e per conto dell’industria alimentare è Federalimentare.”

Così Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare nel corso della conferenza stampa di presentazione di Cibus 2022.

“Siamo molto rispettosi di tutta la filiera. La Gdo è indispensabile perché è il nostro cliente più importante ed ha il rapporto col consumatore. Il mondo agricolo, seppure abbia tre, quattro o forse cinque rappresentanze, ora non lo so neanche, è altrettanto importante perché ci ha permesso di portare in giro delle eccellenze perché producono qualità. Il rapporto col mondo agricolo è dunque indispensabile, lo vogliamo valorizzare ma occorre capire che ognuno gioca nella sua metà campo.

Non c’è nessuna polemica ma si vuole rivendicare un ruolo che ci compete. Col ministro Patuanelli c’è un rapporto di grande fiducia ma facciamo un mestiere diverso”.