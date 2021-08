Cibus, Vacondio: vogliamo collaborare con ‘tutto’ il mondo agricolo ma senza invasioni di campo e ricucire con sindacati, invitati ma assenti. Biologico? step by step. Si dica verità su costo Transizione green, produrre cibo è dovere etico

Il presidente di Federalimentare dal palco di Cibus va a braccio e parla di rapporti con l'agricoltura, con i sindacati e chiede che sulla transizione ecologica venga detta tutta la verità: che rappresenta un costo per tutti. Sottolineando come produrre cibo è un dovere etico.

"Questo 2021 conferma l'agroalimentare ai vertici dell'economia del Paese. Tassi espansivi dell'export importanti e la produzione alimentare dovrebbe chiudere l'anno intorno a + 6,5 per cento per un fatturato +8 per cento, arrivando a quota 154 miliardi. Arrivando alla soglia di 50 miliardi di euro di export".

Così il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio nel corso del suo intervento a Cibus.

Poi Vacondio lancia una frecciatina: "voglio collaborare con il settore agricolo ma bisogna anche precisare. Dei 50 miliardi di export che stiamo per raggiungere, 40 miliardi vengono prodotti dall'industria alimentare. Chi ha incrementato l'export negli ultimi anni del 90 per cento sono gli industriali. Non vuol dire sminuire le altre componenti della filiera ma è opportuno precisare".

"I grandi spazi che ci serva l'export sono vitali", prosegue ancora.

"L'industria alimentare può giocare un ruolo straordinario", spiega. Poi va a braccio: "io non ho l'autorevolezza delle banche centrali o degli economisti ma sono abituato a dire quello che penso e quello che tocco con mano. Gli aumenti delle materie prime vanno dal 35 al 70 per cento e l'energia elettrica è aumentata del 20-25%. Gli imballi sono raddoppiati, ci sono incrementi che non siamo neppure in grado di quantificare. E' molto stupido dare la colpa alle altre componenti della filiera. Sono tutte i sofferenza", precisa.

Poi la green economy. Le cose vanno dette per quello che sono e non sarà senza conseguenze.

Poi il presidente di Federalimentare sottolinea come "in questi anni abbiamo creato un dialogo con tutti per confrontarci e collaborare con tutto il mondo agricolo, e quando dico tutto intendo 'tutto', ma senza invasioni di campo". Poi: "mi dispiace che nonostante fossero invitate e avessero annunciato la loro presenza le organizzazioni sindacali siano assenti. Abbiamo sempre cercato di fare una discussione interna per evitare lacerazioni che possano ripercuotersi nel futuro. Siamo disponibili a ricucire un rapporto positivo", prosegue citando quanto avvenuto in fase di contrattazione dell'ultimo contratto collettivo.

Poi la sostenibilità ambientale: "è in corso un'accelerazione verso un percorso stimolante ma che deve tenere conto delle tre sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, altrimenti il tavolo non sta in piedi. Questa transizione ha un costo enorme da pagare. Credo che occorra cominciare a dire alle persone che per salvare il pianeta c'è un costo enorme da sostenere anche in termini di inflazione. E se non c'è una condivisione a livello planetario ci faremo del male. Bisogna dire la verità".

E il biologico? "non può essere che si debba arrivare entro il 2030 al 25% di produzione biologica perché questo vuol dire produrre di meno e a costi maggiori e fare food è un problema etico prima di tutto", spiega.