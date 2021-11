Cillis (M5S): Intesa su latte cruciale tassello per sostegno filiera

“Il ‘Premio Emergenza Stalle’ sino a 4 centesimi al litro rappresenta un fondamentale risultato per sostenere le imprese della filiera lattiero-casearia in questo delicato momento di aumento delle materie prime, soprattutto dei mangimi, per gli allevatori. Ringrazio il ministro Patuanelli per il successo raggiunto con la sigla del protocollo d’intesa di filiera per la salvaguardia degli allevamenti italiani”. Lo dichiara il deputato Luciano Cillis, esponente M5S in commissione Agricoltura in merito all’accordo sul prezzo del latte alla stalla raggiunto oggi al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

“Il settore esprime un valore di oltre 16 miliardi di euro, occupa più di 100mila persone e genera una ricaduta importante in termini di reddito e valore aggiunto - aggiunge -. Dobbiamo, dunque, continuare a lavorare per tenere viva una filiera vanto del made in Italy agroalimentare, sia intervenendo sulla competitività delle nostre imprese sia con strumenti che ne valorizzino gli sforzi a tutela del prodotto 100% italiano come Caseificio Italia, il sistema di monitoraggio previsto da una nostra norma, sia con l’etichettatura d’origine obbligatoria, da rinnovare entro fine anno” conclude.