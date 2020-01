CIMICE ASIATICA BELLANOVA: 80MLN NON BASTANO. NO DIVISIONI, FARE SQUADRA IN UE. VESPA SAMURAI DA MARZO APRILE. TASK FORCE CON REGIONI ALLARGATA A ORGANIZZAZIONI

“Siamo davanti ad un’emergenza, ora paga il nord ma è un problema europeo. Dalla commissione ue abbiamo bisogno di risposte concrete e rapide, per questo motivo ho detto ai commissari che non bisogna aspettare che le aziende chiudano per avere delle risposte. E per lo stesso motivo chiedo anche un lavoro di squadra a prescindere dai gruppi di appartenenza, perché in Europa siamo una squadra unica” così il ministro Bellanova nel corso della manifestazione promossa da Coldiretti a Fieragricola sui danni da cimice asiatica.

“A Bruxelles abbiamo chiesto che per quanto riguarda gli interventi su reti anticimice si passi all’80% di sostegno alle imprese.

Servono in generale maggiori risorse ma non dal bilancio agricolo, come ho ribadito ai commissari, e il green deal deve avere risorse aggiuntive rispetto a quelle sole della pac.

Abbiamo poi attivato una task force con le regioni, per confrontarci non solo sulle questioni ma per lavorare attivamente ad individuare tutte le soluzioni possibili, a dimostrazione che le regioni sono ampiamente coinvolte. Chiederò inoltre una riunione tecnica per allargare alle organizzazioni e alle associazioni questo lavoro” aggiunge il ministro.

“Pensiamo anche a scelte strutturali e a rafforzare il servizio Fitosanitario, una questione non più rinviabile. Non devono arrivare merci trattate con prodotti vietati in Italia, abbiamo perciò aggiunto risorse per aiutare gli organi predisposti ai controlli, e su questo ci prendiamo i merito per il lavoro di squadra fatto” prosegue.

“Aiutare le imprese è una priorità ed io come ministro ho un ruolo importante, se però viene gestito con un lavoro di squadra e come sistema Italia. Non servono divisioni, sono problemi che dovevano essere affrontati per tempo e sui quali adesso dobbiamo lavorare uniti” aggiunge Bellanova.

“L’utilizzo della vespa samurai da marzo/aprile è stato un risultato importantissimo conseguito grazie al lavoro col ministro Costa.

Mentre per gli 80 milioni del fondo è chiaro che questi non risolvono il problema nella sua interezza, perciò adesso è il momento di fare lavoro di squadra in Europa” conclude il ministro.

