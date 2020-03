CIMICE ASIATICA, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ACCOLTE NOSTRE RICHIESTE

Non attenua i toni il vicepresidente Gianluca Vertuani: «Abbiamo aspettato cinque mesi per avere una risposta sullo stato di calamità, chissà quanto ancora dovremo attendere per ottenere il via libera al clorpirifos metile , l’agrofarmaco in grado di contrastare la cimice asiatica messo al bando dalla Ue, per il quale è stata avanzata dal ministro Bellanova a Bruxelles la richiesta di utilizzo in deroga speciale e localizzata della molecola. Se l’Italia non cambia registro, l’agricoltura chiude davvero i battenti. I frutticoltori emiliano-romagnoli che non hanno espiantato nel 2019, lo faranno quest’anno. Quindi ci giochiamo le ultime carte consapevoli delle criticità sopraggiunte: coronavirus, eventuale blocco delle merci, mancanza di manodopera e flessione dell’export made in Italy».

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK