CIMICE ASIATICA, PRANDINI: TRATTARLA COME CALAMITÀ, FINO AL 90% RACCOLTI DISTRUTTI. UE DIA RISPOSTE CONCRETE

“Facciamo un lavoro di sinergia per farci rispettare dall’Europa e dare risposte concrete alle imprese perché trovare 700 milioni di euro non è facile. L’Europa infatti non può girarsi dall’altra parte ma deve dare delle risposte alle 48.000 imprese danneggiate dalla superficialità della Ue. Dobbiamo allora fare una pianificazione per i danni che subiremo anche nei prossimi anni perché prima che l’animale riesca a contenere la cimice asiatica ci vorranno 4/5 anni. Bene dunque indennizzare i danni subiti ma dobbiamo indennizzare le aziende agricole anche per i prossimi anni”. Così a Fieragricola il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, nel corso della manifestazione per i danni da cimice asiatica

“È una calamità e come calamità deve essere trattata, altrimenti prendiamo in giro anche i giovani dicendogli che l’agricoltura può essere una traiettoria per il loro futuro” prosegue.

“Non esistono imprese agricole che possono permettersi il lusso di perdere il raccolto per 4 anni. Ci sono aziende che perdono il 90% del raccolto e questo non è possibile. Dal ministero ambiente, sanità e dalla ue ci aspettiamo risposte importanti, non possiamo assistere inermi alla moria delle nostre aziende” conclude Prandini.

