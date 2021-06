Cina, Conte (Lega), Ue riveda import pesca, no a concorrenza sleale a nostri pescatori da chi viola diritti umani

Il vertice Nato ha dato un segnale chiaro all'Ue sulla Cina: basta ambiguità con chi viola i basilari diritti umani. Un segnale che condivido in pieno e che deve valere anche per la pesca. La Cina è infatti il secondo fornitore extra-Ue di pesce nel mercato europeo. Nel 2019, Pechino ha esportato verso l'Ue prodotti ittici per un valore di oltre 2 miliardi di euro. E come si evince dalla 'List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor' degli Stati Uniti, la produzione cinese si basa sullo sfruttamento dei lavoratori, persino con il ricorso al lavoro forzato. L'Ue che continua a chiedere sacrifici ai nostri pescatori in nome di un ambientalismo che dimentica la sostenibiltà economica, non può al contempo avvallare una concorrenza sleale alimentata dalla violazione dei principi su cui si basa la stessa Ue".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK