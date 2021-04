Cina, Ufficio nazionale statistica: economia +18,3%

Mentre l'Italia si indebita con decreti sostenuti dall'indebitamento, (il Def prevede 40mld sul 2021 e ulteriori 6mld medi annuì fino al 2033), l'economia cinese è cresciuta del 18,3% su base annua nel primo trimestre del 2021, poiché la forte domanda interna ed estera ha alimentato la ripresa da una base bassa all'inizio del 2020, quando lil COVID-19 ha bloccato la seconda economia più grande del mondo.

Lo scrive Xinhua news citando il servizio nazionale di statistica, Nbs.

Come emerge venerdì dai dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica (NBS), il prodotto interno lordo (PIL) ha raggiunto 24,93 trilioni di yuan (circa 3,82 trilioni di dollari) nel primo trimestre.

La crescita a due cifre pone la crescita media del Q1 del 2020 e 2021 al 5% dal livello del 2019.

Nei primi tre mesi, la Cina ha visto un costante rimbalzo della produzione industriale, un miglioramento delle vendite sul mercato, una ripresa degli investimenti in beni fissi e un notevole slancio nel commercio estero di beni, sempre secondo la NBS.

L'economia cinese ha registrato una contrazione del 6,8% nel primo trimestre del 2020 a causa del nuovo coronavirus. Grazie al controllo risoluto ed efficace del virus, il motore della crescita globale ha riguadagnato terreno con un ritorno a forma di "V" per raggiungere tre trimestri consecutivi di rimbalzo l'anno scorso (3,2% nel Q2, 4,9% nel Q3 e 6,5% nel Q4).

BEIJING, April 16 (Xinhua) -- China's economy grew 18.3 percent year on year in the first quarter of 2021, as strong domestic and foreign demands powered recovery from a low base in early 2020 when COVID-19 stalled the world's second largest economy.

The gross domestic product (GDP) reached 24.93 trillion yuan (about 3.82 trillion U.S. dollars) in Q1, data from the National Bureau of Statistics (NBS) showed Friday.

The double-digit growth puts the average Q1 growth of 2020 and 2021 at 5 percent from the 2019 level.

In the first three months, China saw a steady industrial production rebound, improvement in market sales, recovery in fixed-asset investment, and noticeable momentum in foreign trade of goods, according to the NBS.

The Chinese economy registered a 6.8-percent contraction in the Q1 of 2020 due to the novel coronavirus. Thanks to resolute and effective virus control, the global growth engine regained its footing with a "V-shaped" comeback to attain three consecutive quarters of rebound last year (3.2 percent in Q2, 4.9 percent in Q3 and 6.5 percent in Q4).