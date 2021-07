Cinghiali: Cenni (Pd), subito tavolo operativo Stato-Regioni

“Oggi in tutto il Paese migliaia di agricoltori, pastori ed allevatori sono tornati a manifestare per sensibilizzare gli attori istituzionali sulle conseguenze sempre più pesanti dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Il Partito Democratico ha partecipato al presidio della Coldiretti davanti a Montecitorio con la presenza di Antonella Incerti, capogruppo Pd in commissione Agricoltura della Camera, Mino Taricco capogruppo Pd in commissione Agricoltura al Senato e altri deputati e senatori dem. Il fenomeno dei danni chiede un intervento adeguato e definitivo che consenta alle Regioni gli interventi necessari per il contenimento della fauna selvatica e la protezione dell’attività agricola. Il Partito Democratico, anche alla luce delle competenze concorrenti in materia di Stato e Regioni, chiede che si attivi al più presto un tavolo stato regioni per predisporre norme e azioni urgenti condivise”. Lo dichiara la deputata dem Susanna Cenni, vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera e responsabile Pd per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, presente oggi al presidio della Coldiretti a Montecitorio.

