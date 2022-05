Cinghiali: Coldiretti, domani blitz a Roma contro pericolosa invasione

Blitz di protesta contro i cinghiali domani venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 9.00 a Roma in piazza SS. Apostoli con allevatori, agricoltori e cittadini esasperati per denunciare, con eclatanti azioni dimostrative, una emergenza nazionale che sta provocando problemi sanitari, sociali, economici e ambientali ma anche incidenti stradali con feriti e morti come l’ultima giovane vittima a Caserta. Si tratta della più grande protesta mai realizzata nella Capitale dove si moltiplicano i casi di peste suina con le incursioni di cinghiali che mettono a rischio gli allevamenti di maiali e produttori di salumi ma danneggiano anche l’immagine dell’Italia nel mondo. Il cinghiale trasmette malattie, distrugge le produzioni alimentari, stermina raccolti, assedia campi, aggredisce le persone, causa incidenti e arriva fino all’interno dei centri urbani dove razzola tra i rifiuti sempre più vicino ad abitazioni e scuole fino ai parchi dove giocano i bambini. Per il blitz in piazza SS. Apostoli a Roma verrà allestita la prima esposizione dei prodotti tipici Made in Italy che rischiano di scomparire a causa della peste suina che colpisce i maiali ma non l’uomo ma ci saranno anche provocazioni e drammatiche storie sui danni provocati dai cinghiali a persone, animali e cose insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini e con la presenza di rappresentanti istituzionali. Per l’occasione sarà diffusa l’esclusiva analisi Coldiretti su “Peste suina, 2022 l’invasione dei cinghiali” con le proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole, della filiera dei salumi e la tranquillità dei cittadini.