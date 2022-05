Cinghiali, Prandini: Intervenire velocemente sul contenimento. A rischio sicurezza cittadini e settore che vale oltre 20 mld euro. VIDEOINTERVISTA

“I rimborsi non ripagano mai del lavoro che un imprenditore agricolo fa, sono sempre minimi rispetto ai danni che un’azienda subisce. Non dobbiamo ragionare sugli indennizzi perciò, perché non saranno mai sufficienti. Un paese normale queste situazioni le previene, la peste suina era presente anche in altri paesi e in pochissimo tempo hanno risolto il problema. Non dobbiamo strizzare l’occhio a coloro che parlano di un settore senza conoscerlo, sono i comitati del no che hanno creato una condizione per la quale tanti settori del nostro paese pagano conseguenze pesanti in termini di capacità produttiva.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, nel corso della manifestazione indetta a Roma.

“Non solo sono invasivi, ma i cinghiali sono oggi in un numero assolutamente sproporzionato rispetto alla capacità che ha il nostro paese di ospitarli. Dobbiamo allora intervenire sul contenimento, con la modifica della legge 157 dell’articolo 19.

C’è poi il rischio sul comparto suinicolo che oggi è fortemente penalizzato sulla capacità di export, perché, nel momento in cui si verifica un caso di peste suina, tutta la filiera di quel territorio deve bloccare le esportazioni. È una filiera che vale più di 20 mld euro e con più di 100mila occupati e 30mila aziende coinvolte.

Bisogna portare in Parlamento una proposta immediata per il contenimento dei cinghiali, portando la situazione alla normalità, anche con l’utilizzo dell’esercito, per garantire la sicurezza dei consumatori e dei cittadini.”