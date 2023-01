Cinghiali, Costa (M5S): dubbi su controllo selettivo e prelievo ungulati affetti da peste suina, si faccia chiarezza

“Nell’audizione tenutasi questa mattina in commissione agricoltura della Camera, sui risultati dell’indagine nazionale condotta dall’istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021, ci sono alcuni punti che non sono chiari. Dallo studio emerge che circa 1,5 milioni sono i cinghiali stimati e presenti in Italia e che il prelievo all'anno 2021 è pari al 20%, circa 310.000 capi. Sempre dall’indagine, emerge che meno del 14% dei prelievi avviene su base di controllo mentre l’86% su base di caccia. Nelle raccomandazioni tecniche, e qui la mia perplessità espressa durante l’audizione, non si fa nessun riferimento alla necessità di aumentare quel 14%, bensì, l’inverso. Come si immagina quindi il cosiddetto concetto di controllo selettivo?”.

A dichiararlo è il vicepresidente della Camera e deputato della commissione agricoltura, Sergio Costa(M5S).

“Come mai, inoltre, nelle raccomandazioni tecniche, presenti nel documento esposto da Ispra, non si prevede anche il controllo non cruento come viene già utilizzato in quota parte del Canada e gli Stati Uniti, con discreti risultati e con metodi scientifici?”, continua l’ex ministro dell’ambiente dei governi Conte I e Conte II.

“Infine, ho non pochi dubbi anche sulle verifiche fatte durante il prelievo dei cinghiali affetti da peste suina. Dai documenti, si evince che vengono effettuati senza verifica dell'ASL. Fatto gravissimo, che denota di non avere un controllo oggetto della malattia negli ungulati. Auspico che questa discussione possa trovare delle risposte rapide in quanto i problemi causati dai cinghiali sono all’ordine del giorno di questa commissione”, conclude Costa.