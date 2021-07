Cinghiali: Lega, nostro lavoro per contenimento fauna sempre al fianco di agricoltori e cittadini italiani 

“L’impegno della Lega per il contenimento della fauna selvatica c’è sulla carta e non solo a parole, con proposte concrete per rendere agevole il lavoro dei produttori italiani. Grazie anche al nostro contributo c’è stata l’approvazione in commissione agricoltura di una risoluzione per il contenimento della fauna selvatica, per la quale non resta che il vaglio definitivo del Parlamento. Riteniamo inoltre opportuno che si lavori per intervenire sulla legge 157 del’92 e modificarla adattandola ai tempi attuali, poiché dopo quasi trent’anni non è più adeguata.”

