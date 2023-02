Cinghiali, Nevi, Fi: se necessario si proceda con abbattimento

"L'allarme lanciato da Coldiretti sulla

eccessiva presenza di animali selvatici, soprattutto di cinghiali, nelle campagne e nelle città è reale e va affrontato

in maniera rapida e decisa. I dati sono allarmanti in merito ai

danni e agli incidenti - anche mortali - causati dagli ungulati.

La proposta del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, di procedere se necessario anche all'abbattimento

selettivo la trovo assolutamente sensata ed è una posizione che Forza Italia ha da sempre sostenuto. Ormai sono all'ordine del

giorno le notizie che danno la presenza di cinghiali nelle nostre città. Roma ne è un triste esempio, ma gli animali sono arrivati

a spingersi tra le vie dei centri abitati un po' ovunque. E non potrebbe che essere così visto che Coldiretti stima sul

territorio nazionale la presenza di ben 2,3 milioni di cinghiali.

Che sono causa di vere devastazioni agricole, provocando danni incalcolabili. Di fronte a tale problematica non possiamo restare ancora immobili, occorre mettere in atto fin da subito strategie di cattura e laddove non fosse possibile, si ricorra

all'abbattimento selettivo". Lo scrive in una nota Raffaele Nevi deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale Agricoltura

del partito azzurro.