Cinghiali, Pignatone (M5s): emergenza mette a rischio comunità e raccolti. Serve subito un piano regionale serio anche in Sicilia

"In Sicilia, così come in altre regioni d’Italia, esiste negli ultimi anni una grave problematica, forse poco conosciuta ai più, ma che sta mettendo in ginocchio tanti nostri agricoltori ed è un serio pericolo per la stessa incolumità pubblica. Si tratta dell’esplosione demografica di alcune specie di ungulati selvatici, come i cinghiali, che vagano di continuo fra le campagne, distruggendo raccolti e tutto ciò che trovano lungo il loro cammino.

La loro diffusione sul nostro territorio non solo distrugge vigneti, ortaggi, frutteti, ma è ormai sin troppo evidente che mette a repentaglio la sicurezza di intere comunità e la stessa vita dei cittadini. Si pensi agli attacchi contro le persone o agli incidenti stradali causati da una presenza incontrollata di questi animali anche sulle nostre strade". Così, sui social, il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, componente della commissione Agricoltura, dopo essere intervenuto dal palco di Palermo in occasione della manifestazione nazionale organizzata da Coldiretti che si è tenuta in contemporanea anche a Roma, davanti Montecitorio e in altre città d'Italia.

"Con il Movimento 5 Stelle - continua Pignatone - vogliamo assicurare il nostro massimo impegno. Anche il nostro Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, ha garantito che saranno date delle risposte da parte dello Stato. Le norme vigenti, consentono già di prelevare ungulati tutto l’anno, anche fuori dal periodo di caccia, che si può anche allungare di un mese. Il problema, però, è che solo pochissime Regioni hanno predisposto piani di abbattimento, eppure spetta a loro il compito di gestire la fauna selvatica. In Sicilia si dia il via al più presto ad un Piano regionale serio".

"Una recente sentenza della Corte costituzionale, peraltro, - aggiunge - chiarisce che le Regioni possono avvalersi, oltre che per i soggetti già previsti dalla legge n. 157 del 1992, anche di chi, munito di licenza venatoria, abbia frequentato appositi corsi di preparazione.

Va pensata e studiata al più presto una soluzione. Serve che le Regioni si coordinino con lo Stato e operino in modo risoluto per attuare le misure previste per il controllo e contenimento della fauna selvatica. Su questo punto si potrebbe procedere come già fatto in alcune Regioni quali la Calabria, la Basilicata, il Molise, il Piemonte e la Toscana, che hanno predisposto adeguati piani di attività venatoria, avvalendosi anche di guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali".

"Va anche detto che il problema, se gestito, potrebbe addirittura trasformarsi in risorsa che potrebbe creare reddito, grazie alle linee guida sulla filiera della carne selvaggina emanata lo scorso marzo. Le soluzioni, insomma, ci sono, vanno solo studiate e applicate. Quello che è certo è che la situazione non può più continuare in questo modo, bisogna che le Regioni in particolare si sensibilizzino una volta per tutte. Si tratta di andare a fare una selezione faunistica che di fatto, al momento, è incontrollata e pericolosa" - conclude Pignatone.