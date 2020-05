CINGHIALI, ROLFI: NEL 2019 IN LOMBARDIA 128 INCIDENTI, 600.000 EURO DI DANNI ALL’AGRICOLTURA

“Il lockdown – ha sottolineato - ha favorito la proliferazione della fauna selvatica. Per questo abbiamo ritenuto necessario modificare la legge per concedere la caccia di selezione al cinghiale durante tutto l'anno anche con visore notturno”. “È una possibilità concessa dalla normativa nazionale – ha continuato - che vogliamo sfruttare per tutelare al meglio le aziende agricole e le comunità locali che stanno subendo i danni relativi alla presenza di questo animale. Attendiamo per martedì il via libera definitivo dal Consiglio”. “È tempo, però, che anche da Roma, dal ministro dell’Agricoltura in primis, arrivino risposte e non solo passerelle su un tema – ha concluso Rolfi - sul quale la politica nazionale non ha il coraggio di prendere responsabilità".

