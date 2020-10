Cinghiali uccisi a Roma: Maturi (Lega), gravissima scelta di Raggi

“Ieri una mamma cinghiale e i suoi piccoli entrati in un parco di Roma sono stati brutalmente sterminati invece di essere catturati e liberati in un bosco fuori città. Siamo di fronte ad un fatto davvero grave che conferma l’inadeguatezza di un sindaco incapace di risolvere i problemi della città. La Raggi, invece di ordinare di uccidere una mamma e ai suoi piccoli, liberasse la città dai rifiuti e si adoperasse a tenere le strade più pulite e i cassonetti liberi dalla spazzatura. E’ risaputo infatti che i cinghiali si addentrano nella città alla ricerca di cibo, attratti dai rifiuti che ormai invadono anche le strade più centrali. Non solo: è gravissimo anche il fatto che in tutto questo tempo Raggi e Zingaretti non abbiano trovato un accordo per risolvere il problema dei cinghiali in città e il loro ricollocamento nei boschi della Regione”.

