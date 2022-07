Cinghiali, Zipponi (Cncn): basta agire sulle emergenze, serve una visione strategica a lungo termine VIDEOINTERVISTA

“La grande novità è che il mondo agricolo e quello venatorio non solo si parlano ma agiscono insieme. Chiariamo a tutti che la caccia italiana, popolare e sociale, garantita dall’art.842 è un pilastro della nostra iniziativa. Non va quindi in contraddizione con la salvaguardia delle riserve. Agire insieme significa intervenire contro specie non autoctone, che stanno portando danni all’agricoltura, alle persone e alla biodiversità”.

Così ad AGRICOLAE Maurizio Zipponi, presidente del Comitato nazionale Caccia e Natura (Cncn), in occasione della presentazione dell'Associazione Agrivenatoria Biodiversitalia firmata a Palazzo Rospigliosi dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dal presidente del Comitato Nazionale Caccia e Natura (Cncn) Maurizio Zipponi.

“Agire insieme significa non avere un’emergenza dietro l’altra, ma avere una visione e noi consideriamo l’imprese di riserva, che occupa il 14% del territorio italiano, come un’oasi di biodiversità, in cui agricoltura e attività venatoria generano attività economiche, attività importanti e nuovi lavori, quindi un patrimonio nazionale. La novità, rispetto a quello che abbiamo alle spalle, è un’associazione che ha una visione lunga, perché la natura ha tempi diversi rispetto all’uomo”.