Cinghiali, Zoffili (Lega): “Troppi a Como, pericoli e danni agricoltura. Interrogazione ai Ministri Patuanelli e Cingolani. Riavviare caccia recuperando periodi non sfruttati per restrizioni Covid”

"Sono numerose le criticità in provincia di Como legate all'eccessivo aumento di alcune specie di fauna selvatica. A gennaio un video, girato nel territorio della città di Como, testimoniava come sia impossibile uscire a passeggio con i cani a causa della costante presenza di cinghiali. Un mese fa una mamma è stata aggredita da un cinghiale mentre passeggiava con la figlia di 4 anni nei pressi della scuola di Gironico; pochi giorni fa, la mattina di Pasqua, un ciclista è stato investito e travolto da un cinghiale a Castelnuovo Bozzente finendo in ospedale. Ogni giorno vengono segnalati avvistamenti di fauna selvatica a ridosso dei centri abitati e sono molti gli incidenti stradali provocati da invasioni delle carreggiate. La sospensione dell'attività venatoria e il blocco dei prelievi dovuti alle misure anti-Covid, hanno causato un aumento esponenziale della presenza dei cinghiali, con danni ingenti e campi devastati che aggravano la situazione già critica in cui versa la nostra agricoltura. Per arginare il fenomeno sarebbe opportuno predisporre un pacchetto di misure finalizzate a rendere più incisivi gli interventi di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati, prevedendo modifiche alla legge n. 157 del 1992 e istituendo la figura dell'operatore volontario che, a seguito di appositi corsi di formazione, fornisca supporto nell'effettuazione del contenimento numerico della fauna selvatica, e che sarebbe anche opportuno consentire ai cacciatori di poter effettuare l'attività di caccia collettiva, previo parere dell'Ispra, anche in altri periodi per poter recuperare i periodi non sfruttati a seguito delle chiusure e limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. Ho pertanto depositato, insieme ai colleghi deputati della Lega Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassine e Tarantino, un’ interrogazione al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli e al Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani chiedendo loro se intendano adottare iniziative affinché si proceda urgentemente ad una modifica della legge n. 157 del 1992, per controllare la presenza dei cinghiali sul territorio nazionale, e si preveda un riavvio della caccia collettiva e individuale di selezione, recuperando i periodi precedenti non sfruttati, in modo tale da limitare le specie invasive quali cinghiali, ungulati e nocivi, evitando così ulteriori ingenti danni all'agricoltura, all'equilibrio ambientale e preservando l'incolumità delle persone".

