Camera, Cingolani: Con Agrifotovoltaico abbiamo il dovere di aiutare la filiera a produrre energia

"Abbiamo spinto molto alla gigafactory, perché serve una produzione propria delle batterie e degli idrolizzatori, che servono per produrre idrogeno verde. Inoltre stiamo lanciando un bando di 160 milioni per lo studio dell'idrogeno. Possiamo fare una strategia di elettrificazione per mezzi leggeri, per quanto riguarda il trasporto locale. Intanto con il PNRR dovremo installare 20mila colonnine, ma dobbiamo arrivare al 70% di energia verde entro il 2030: solo a quel punto potremo ricaricare molte automobili verdi e per fare questo dovremo potenziare la smart grid. Una parte della strategia riguarda l'ottimizzazione delle risorse energetiche".

Così il Ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani durante l'audizione con l'aula della Commissione ambiente in merito alla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), riferita all’anno 2021.

"Abbiamo un rapporto stretto con il MIPAF e il MISE, il dialogo è costante. Per quanto riguarda l'acqua abbiamo la strategia di creare bacini idrici per la raccolta dell'acqua piovana e un massiccio programma per la riduzione delle perdite, che si attesta oggi a circa il 40%. Il PNRR toccherà poi i punti nodali del dissesto idrogeologico del paese. Per quanto l'agrifotovoltaico, abbiamo il dovere di aiutare la filiera per produrre energia, anche tramite biogas per alimentare le macchine agricole. Tutto questo fa parte del PNRR, compreso l'agrifotovoltaico. Qui abbiamo 3 possibilità: mettere pannelli a terra occupando terreno agricolo, che però va tutelato, evitando speculazioni, quindi non lo possiamo permettere. Quello alto è utile per piccole filiere agricole, come i vigneti e con gli operatori abbiamo concordato che non può essere installato su una superficie maggiore del 10%. Con l'agrifotovoltaico invece possono passare sotto macchinari e uomini. In questo caso la speculazione non converrebbe, perché sono molto costosi. Per quanto riguarda il digestato: abbiamo concluso il lavoro con l'ISPA. Dovrà essere valorizzato per diminuire l'importazione dei fertilizzanti, mentre per i bandi di forestazioni valuteremo le particolari specie autoctone, mentre il piano manutenzione sarà compresa nell'attività ordinaria

Per il nucleare la mia posizione è chiara: tra alcuni anni avremo la fusione. Nel breve termine non farei una centrale nucleare di vecchio tipo, ma per l'interesse delle future generazioni andrebbero studiati questi reattori modulari, che producono quantità di scarto più basse ed a veloce decadimento, che possono essere progettate per essere spenti velocemente in caso di problemi. Superano le tecnologie attuali e vengono utilizzati già da anni sulle navi, senza avere problemi. Nelle prossime decadi, per un futuro migliore ci possa essere un passaggio intermedio, che punti ad un energy mix che permette la transizione dal gas. Questa materia non va ideologizzata, vanno fatte delle simulazioni in base alla crescita per i prossimi 20 anni.

Per le concessioni idroelettriche mi sono fatto un'idea: potremmo allineare tutte al 2029 e poi da lì in poi si potrebbe proseguire a regime di mercato. Va tenuto conto un aspetto, quando gli italiani sono andati a fare shopping in Europa è stato utilizzato il Golden Power, cosa che potremmo utilizzare anche noi.

Per quanto riguarda il rapporto con il Ministero della cultura abbiamo una quarantina di impianti bloccati in attesa della valutazione paesaggistica. Grazie al potere sostitutivo dello stato questa situazione può essere portata al Consiglio dei ministri. Abbiamo sbloccato circa 0,4 GW poco tempo fa e la settimana scorsa abbiamo portato circa 7 impianti e procederemo così con il pregresso bloccato. Sui nuovi dobbiamo sbloccare la situazione. Per autoconsumo, fino a 200 kw deve essere facile mettere in piedi gli impianti, ma con un modulo unico. Ora si vedrà quale è la priorità: con il programma di rinnovabili grandi e con quello di energy community, daremo un'accelerazione che nessun paese potrà dare".