Cingolani, Forlini, Unaitalia: no criminalizzare zootecnia ma proporre percorso condiviso a supporto di investimenti green già fatti dalle aziende

Secondo Forlini non è corretto dire neppure che tutto il male viene dagli allevamenti. "Auspichiamo sicuramente di poter lavorare con Patuanelli e con Cingolani per migliorare in ogni caso un settore che dà oggi lavoro a 80mila addetti e che non ha mai smesso di produrre per garantire approvvigionamento agli italiani, anche nei momenti più difficili e bui del Paese. Tutti abbiamo interesse che la zootecnia sia sempre piu integrata e piu green. E da questo punto di vista le risorse del Recovery finalizzate a una maggiore sostenibilità, a cui non ci sottraiamo, possono fare la differenza. Anche cosiderando - precisa il presidente di UnaItalia - che tutte le nostre imprese hanno già investito in sostenibilita milioni di euro in autonomia".

