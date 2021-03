Cingolani, Scordamaglia, Filiera Italia: ecco i veri numeri del sistema agricolo e zootecnico italiano, modello di riferimento sostenibile globale

“Il Ministro Cingolani, anche per il suo importante contributo dato al precision farming ed all’utilizzo dei big data in agricoltura sa bene che il modello agroalimentare italiano è profondamente diverso da quello massificato di altri Paesi e che l'agricoltura e l'allevamento italiano sono tra i più sostenibili al mondo rappresentando una soluzione e non un problema rispetto alle sfide da lui sollevate”. Così ad AGRICOLAE Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, riferendosi al discorso pubblico del neo-ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani. “Lo dicono i numeri - prosegue Scordamaglia - produrre un Kg di carne bovina in Italia, secondo i dati FAO, comporta appena un quinto delle emissioni di Co2 rispetto allo stesso Kg di carne prodotto in Asia o Usa”. E continuano da Filiera Italia: “anche la quantità di acqua necessaria per produrre lo stesso kg di carne in Italia è pari a 1/20 di quella usata in altri Paesi”.

“Sempre stando ai dati ufficiali - prosegue Scordamaglia - la zootecnia in Italia incide inoltre per appena il 5,6% delle emissioni (report Ispra), contro livelli globali ben più alti, emissioni globali che nei decenni sono aumentate a fronte di un drastico dimezzamento della popolazione bovina italiana”. E afferma: “senza contare che in Italia il consumo reale pro capite di carne è inferiore ai 100 grammi al giorno raccomandati dall'OMS, anche grazie al perfetto equilibrio della nostra dieta”. Una dieta, ricordano dalla fondazione "che raccoglie il meglio del Made in Italy, grazie alla quale l'Italia vanta oltre 15.000 ultracentenari ed il record di longevità e qualità della vita". “Tutte informazioni che il Ministro ben conosce e che saremo felici di approfondire illustrando gli ulteriori progetti di modernizzazione delle filiere agroalimentari italiane finalizzate a renderle sempre più modello globale di riferimento”.