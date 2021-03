Cingolani, Verrascina, Copagri: no demonizzare Primario ma coniugare sostenibilità in modo equilibrato

“Siamo pronti sin da ora a confrontarci e a collaborare con i ministeri dell’Agricoltura e della Transizione Ecologica per individuare e concordare una strategia che, come da noi più volte richiesto e sottolineato, tenga in grandissima evidenza la questione della sostenibilità, da coniugare in termini di sostenibilità ambientale, ma anche di sostenibilità economica e sociale. E’ però necessario evitare di demonizzare il primario, che è costantemente oggetto di attacchi strumentali nonostante abbia più volte dimostrato, non da ultimo in occasione della pandemia, il suo fondamentale apporto per la tenuta socio-economica del Paese”. Lo afferma ad AGRICOLAE il presidente della Copagri Franco Verrascina a proposito delle dichiarazioni del neoministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in occasione della sua prima uscita pubblica alla “Conferenza preparatoria della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”.

“Al neoministro Cingolani, al quale ribadiamo il nostro sostegno, ricordiamo che l’agricoltura, e il settore primario in generale, non spreca le risorse, ma al contrario le utilizza e la restituisce all’ambiente; l’agricoltura, inoltre, contribuisce in maniera rilevante alla salvaguardia dell’ambiente e dei suoli, oltre a rivestire un ruolo chiave per la tutela della biodiversità”, aggiunge il presidente della Copagri.

“Il vero problema, a nostro avviso, è legato al sistema alimentare mondiale e ai modelli di consumo che sempre più spesso vanno diffondendosi nella moderna società. In tal senso, riteniamo più costruttivo, oltre che obiettivo, guardare al primario del Paese, che ricordiamo essere tra i più sostenibili al mondo, come a parte della soluzione e non del problema”, conclude Verrascina.