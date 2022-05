Cirio torna in comunicazione: spot e concorso per raccontare la storia del pomodoro italiano

Senza Cirio le tavole degli italiani non sarebbero le stesse. E senza la geniale creatività di Francesco Cirio, le nostre eccellenze alimentari non avrebbero conosciuto un così grande successo in tutto il mondo. È questo il messaggio rilanciato del marchio fondato nel 1856, lo specialista del pomodoro 100% italiano, al centro di un’importante campagna di comunicazione che ha fatto il suo debutto sabato sera, in occasione della partita finale di Champions League andata in onda su Canale 5 e vinta dal Real Madrid. La campagna continuerà fino al 2 luglio su tutte le principali emittenti televisive.

Torna così protagonista lo spot “Non si può fare a meno di Cirio” che punta sui valori distintivi della marca: italianità, expertise e qualità, ben rappresentati dalla Passata Verace Cirio, il prodotto protagonista. Riadattato in una versione da 20’’, lo spot si conclude con il lancio del concorso dedicato al romanzo “Che il mondo ti somigli. La saga di Francesco Cirio”, uscito di recente per le edizioni Sperling & Kupfer e scritto da Allegra Groppelli e Beba Slijepcevic. Il concorso mette in palio 600 libri: “Acquista Cirio e puoi vincere il romanzo dedicato al genio di Francesco Cirio, pioniere della conserva di pomodoro in Italia” recita infatti lo spot.

Ribattezzato “Che il mondo ti somigli”, il concorso durerà fino al 27 luglio : con l’acquisto di almeno due prodotti Cirio (polpe, passate, pelati, salse e sughi pronti per il pomodoro oltre alle gamme delle conserve vegetali), registrandosi sul sito www.cheilmondotisomigli.it si potrà vincere il libro dedicato alla saga di Francesco Cirio.

Questa iniziativa sarà inoltre supportata da una campagna di comunicazione su canali social e punti vendita.

La direzione creativa dello spot è di Aldo Biasi Comunicazione, la produzione di Movie Magic International e la colonna musicale di Red Rose Productions. Pianificazione e media planning sono curati dall’agenzia Life di Bologna.